Agenten gewond bij klimaatbetoging Duitsland

De klimaatdemonstraties in het gebied zijn vrijdag bij Aken begonnen. Toen deden ongeveer 40.000 mensen mee aan een betoging. Ⓒ AFP

KEULEN - Bij de klimaatbetogingen in het gebied bij Keulen en Aken is het zaterdag tot een confrontatie gekomen met de politie. Daarbij zijn in een mijnbouwgebied bij Niederaussem agenten gewond geraakt. Om hoeveel agenten het gaat en hoe ernstig hun verwondingen zijn, zegt de politie niet.