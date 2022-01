Nieuwe emoji in aantocht: van zwangere man tot röntgenfoto

In totaal gaat het om 37 emoji die we kunnen gaan gebruiken om berichten te voorzien van illustraties. Eerder werden de figuurtjes gepresenteerd bij een verkiezing van Unicode, het bedrijf achter de emoji. Nu heeft ook Apple officieel ingestemd met het in gebruik nemen van de plaatjes.

Een emoji die spiekt, een die smelt, een die twijfelt en een die bijna gaat huilen: ook die behoren binnenkort tot het aanbod.

Wanneer

Voor Apple-gebruikers zijn de nieuwe emoji te gebruiken zodra iOS 15.4 uitkomt. Wanneer dat precies is, is nog niet bekend. Afgelopen week is de software update iOS 15.3 van Apple uitgekomen.

Ook bij Android-gebruikers zullen de nieuwe emoji ook onderdeel zijn van de nieuwste software-update. Mogelijk is dat iets later dan de update van Apple.