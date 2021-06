Rotterdamse vaccinatieaanpak moet allochtonen over streep trekken: ’Twijfelaars komen terug met hun familie’

Ⓒ ANP/ HH

ROTTERDAM - In z’n witte jas en met een naambordje op beantwoordt internist Robin Peeters op Rotterdamse weekmarkten vragen van het publiek. Het hoofd van de corona-afdeling van het Erasmus MC trekt, samen met studenten geneeskunde en medewerkers van de GGD, sinds enkele weken de oude wijken in om op straat voorlichting te geven over de coronavaccins. ,,We willen mensen zo eerlijk mogelijk informeren en zo nodig in hun eigen taal: Turks, Portugees, Marokkaans, Pools.” Als iemand dit wil, kan hij of zij ter plekke worden ingeënt.