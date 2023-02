Hoekstra: ’Steun voor harde aanpak bedrijven en landen die Rusland-sancties omzeilen’

De Europese Unie buigt zich deze week over een tiende pakket strafmaatregelen tegen Moskou. Volgens Hoekstra doen de sancties pijn, maar worden ze ook „massaal ontweken”. Zo worden grondstoffen en materialen via landen buiten de EU alsnog aan Rusland geleverd.

Nederland heeft daarom voorgesteld om in Europa een ‘sanctiehoofdkwartier’ op te zetten. Alle strafmaatregelen worden op Europees niveau afgesproken, maar de naleving en controle is aan de individuele lidstaten. Volgens Hoekstra moet het landenblok „veel beter worden in de coördinatie en het maken van analyses.”

’Rommelen’

Daarnaast wil de CDA-bewindsman een duidelijke en eensgezinde aanpak richting het bedrijfsleven. Hoekstra: „Bedrijven die alsnog spullen Rusland in rommelen, die daar niet mogen zijn, moeten we hard aanpakken. Door ze te sanctioneren en via naming and shaming.”

Landen buiten de EU, die meewerken aan het omzeilen van sancties, moeten volgens de minister diplomatiek onder druk worden gezet.

Hoekstra heeft het Nederlandse voorstel maandag besproken tijdens een vergadering van EU-ministers in Brussel. Volgens de minister kan het plan rekenen op steun van zeker tien lidstaten. „Ik ben ervan overtuigd dat het balletje de goede kant op rolt. We moeten een volgende stap zetten tegen het ontwijken van sancties.”