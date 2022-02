Nachtclubs: protest in weekeinde gaat door

Het nachtleven staat sowieso voor een lastige keuze gesteld. Met de demonstratieve actie De Nacht Staat Op maakten clubeigenaren vorige week woensdag bekend om vanaf zaterdag uit protest de deuren weer te openen.

De actie kreeg vanuit alle hoeken uit het land bijval; alle clubs in Amsterdam waren binnen no time uitverkocht en ook elders in het land gaven clubeigenaren aan dit weekend weer publiek te verwelkomen.

Clubeigenaar Eelko Anceaux zei eerder tegen De Telegraaf de heropening, die indruist tegen de huidige coronamaatregelen, ‘niet legaal, maar wel legitiem’ te vinden. Nu is uitgelekt dat de nachthoreca binnenkort niet helemaal open mag, zoals veel andere sectoren wel, maar om één uur de deuren moet sluiten, wordt de actie niet afgeblazen maar doorgezet.

,,Ja, die gaat door”, zegt Peter de Kroon van Chicago Social Club en een van de initiatiefnemers vol overtuiging. ,,We hebben hier namelijk helemaal niets aan.” Om dat tijdstip begint veel nachtleven pas net op gang te komen, weet hij.

Boetes voor lief

Wat betreft de handhaving leek het er in eerste instantie rooskleurig uit te zien voor de nachthoreca. De politiebonden riepen woensdag hun leden op om niet op te treden tegen clubs en discotheken die de coronaregels overtreden. Bang voor sancties hoefden clubeigenaren naar verluidt dus niet te zijn.

De situatie draaide een dag later 180 graden. Het Veiligheidsberaad liet donderdag weten dat er in tegenstelling tot eerdere berichtgeving wél gehandhaafd zal worden. ,,We gaan ervan uit dat er opgetreden wordt tegen grootschalige overtredingen van regels”, was Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad, stellig.

Exploitanten van nachthoreca die alsnog zaterdag de deuren openen nemen eventuele boetes daarmee voor lief. Joost Aartsen, eigenaar van het Huis van Iemand Andes, Chez Miné en Sissi's Expo-Resto neemt een eventuele boete voor lief ,,Soms win je, soms verlies je”, stelt de ondernemer. ,,We gaan open, dat staat vast. Als we een boete krijgen lijsten we ‘m wel in.”

Op de socialmediakanalen van De Nacht Staat Op wordt donderdag gedeeld dat het feestgedruis zaterdag vanaf 21:00 uur kan beginnen.