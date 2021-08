Iedereen geeft elkaar de schuld in Washington over Afghanistan

Premium Buitenland

Afghaanse Nederlander in Kabul: ’Taliban zijn begonnen met executies’

De veiligheidssituatie rond het vliegveld van Kabul en die in de stad verslechtert in rap tempo. Nederlanders en Afghanen die in ons land wonen maar tijdelijk in de Afghaanse hoofdstad verblijven die in de stad zijn merken dat. Een van hen heeft al executies gezien.