Bewoners zien hond lopen met mensenhand in de bek: massagraf gevonden in Mexico

Buurtbewoners van Irapuato, een van de meest beruchte plekken van Mexico, zagen onlangs een hond rondlopen met een mensenhand in de bek. Daarop werd een zoekactie gestart. Forensisch experts hebben in enkele weken tijd inmiddels 53 zakken met menselijke resten gevonden en proberen die nog te identificeren, meldt Fox News. Ook mensenrechtenvertegenwoordigers zijn aanwezig.

Zo’n driehonderd slachtoffers van bendegeweld zijn de afgelopen maanden dood aangetroffen in vergelijkbare omstandigheden in en rond Guanajuato. Er vonden dit jaar tussen januari en september meer dan 2.400 moorden plaats in die zuidelijke regio, met in totaal ruim zes miljoen inwoners. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarwschuwde toeristen vorig jaar in een reisadvies voor ’het hoge aantal moorden vanwege kartelgerelateerd geweld’.

Ⓒ ANP / AFP

Het geweld barst regelmatig los vanwege geruzie tussen het Jalisco en Sinaloa-kartel. Afgelopen zondag werd nog een politiebureau in Celaya aangevallen. Eerder deze maand vielen bij een schietpartij in een bar negen doden.