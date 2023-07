Thorbecke Scholengemeenschap Zwolle ontruimd na bedreiging

ZWOLLE - De Thorbecke Scholengemeenschap aan de Russenweg in Zwolle is maandagmorgen ontruimd, nadat de school een bedreiging had binnengekregen. De ontruiming gebeurde op initiatief van de schoolleiding. De gealarmeerde politie stelde na onderzoek vast dat er geen directe dreiging was, maar de leerlingen van de school mogen maandag verder thuisblijven.