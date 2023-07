Nederlandse alpiniste omgekomen na val van Zwitserse berg

De vrouw was met een klimpartner onderweg tijdens een beklimming van de ruim 4300 meter hoge berg in het kanton Wallis. Ze kwam tijdens de afdaling van de berg ten val. Volgens Zwitserse media maakte het slachtoffer een val van 350 meter. De vrouw was al overleden toen de hulpdiensten arriveerden.

De persoon met wie de Nederlandse de berg beklom, is ongedeerd gebleven. De toedracht van het ongeluk is nog onbekend. Het Zwitserse Openbaar Ministerie heeft in samenwerking met de politie een onderzoek ingesteld.