13-jarige zoon verdacht van mishandelen en doden eigen moeder

Ze had nog negen dagen voor ze zou trouwen met haar verloofde, maar Dominique Bowers werd 13 augustus door de politie dood aangetroffen in haar huis in Warner Robins. Haar zoon had zelf 112 gebeld, maar hij is de volgende dag aangehouden als hoofdverdachte in de zaak.

De Amerikaanse politie verdenkt hem van ’zware mishandeling en moord’. De minderjarige jongen werd door agenten opgespoord en zit vast. Over zijn motief is nog niets bekend.