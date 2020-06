Macron at met Rutte haring in Scheveningen

Ondernemer Alain de Vries is er daags na het hoge bezoek nog steeds een beetje beduusd van. Maar stiekem is hij ook wel een beetje trots dat de president zijn vingers aflikte bij zijn Veluwse reebok ’van eigen jacht’. „We kregen een heel mooi compliment en hij wilde zelfs weten waar de Veluwe ligt.”

Terwijl de twee dinsdagavond in de Badhuisstraat met elkaar spraken over het Europese herstelfonds van 750 miljard euro en daarmee nog dezelfde avond op buitenlandse websites stonden, ging het leven op Scheveningen gewoon door. De bewoner van de woning boven het restaurant zat ongestoord tv te kijken en enkele voorbijgangers vroegen zich bij het zien van motoragenten hardop af of er weer controles waren.

Haring van Ben de Lange

Dat het hoge bezoek pas bij vertrek werd opgemerkt is misschien maar goed ook, want dankzij de Franse president is er vorig jaar een streep gezet door het puls- vissen. En nee, dit is zeker niet de reden dat er in het driegangenmenu met bijpassende wijn, een Beaujolais L’Ancien uit 2018, geen vis zat, zegt Alain de Vries glimlachend. „Bij binnenkomst hebben ze zelfs heerlijke Scheveningse haring van Ben de Lange geserveerd gekregen”, vertelt hij.

De keuze voor Scheveningen zou van Mark Rutte zelf zijn gekomen: „Hij eet regelmatig bij de Franse bistro Le Café in de Oude Molstraat en die zit vanwege de coronamaatregelen tijdelijk bij in ons pand. De laatste keer dat hij hier was zei hij dat hij snel terug zou komen.”

Bezoekje aan de Pier

De heren zaten drie uur lang aan tafel en waren zichtbaar op hun gemak tijdens het etentje, dat werd afgesloten met een wandeling naar het Zwarte Pad en – naar verluidt – een bezoekje aan De Pier.

Niet veel later vloog president Macron terug naar het Elysée met onder zijn arm een na afloop gekochte Franse rode wijn van Domaine Richeaume. Een beter compliment hadden ze op Scheveningen niet kunnen krijgen.