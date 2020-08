Vrouw agent overlijdt nadat ze vast komt te zitten in politieauto in brandende zon

Haar man, de 58-jarige Aristides, lag te slapen na een nachtdienst toen het gebeurde. Clara zat zo’n vier uur in de auto opgesloten, voordat haar familie haar lichaam vond. Het was op dat moment zo’n 32 graden in Miami.

Volgens Amerikaanse media zaten er tralies voor de ramen en zat er zoals in alle politieauto een afscheiding tussen de voor- en de achterbank. De deuren kunnen alleen van buitenaf open gemaakt worden.

Buurvrouw Daphne Stewart heeft laten weten dat het vaker gebeurde dat Clara in de auto van haar man te vinden was. „Maar dat dit ooit zou gebeuren, had niemand voor mogelijk gehouden.”