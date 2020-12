Vrouw roofde schoolkas leeg voor onder meer nieuwe dakgoot

De vrouw, ook uit Oudenbosch, werd door de politierechter in Breda vrijdagmiddag veroordeeld tot een werkstraf van 160 uur. Zij verklaarde niets over het verdwenen geld. In een video-boodschap repte ze wel van dure festiviteiten voor de school. De vrouw was niet op de zitting verschenen.

Tegen de vrouw pleitten opmerkelijke uitgaven met de pinpas van de oudervereniging: er werden bioscoopbezoekjes mee betaald, er werd mee getankt en ook een knipbeurt ging van de schoolrekening. Verder had een bij de vrouw thuis bezorgde hometrainer bijzondere interesse van de rechter en was er verbazing over haar nieuwe dakgoot. Ook kocht ze voor 4900 euro (!) slangverlichting voor aan de woning. „Daar kun je het hele gerechtsgebouw mee behangen”, opperde de rechter. De vrouw gaf geen andere toelichting op de aankopen dan dat ze ’voor school’ waren.

Uiteindelijk verdween er meer dan 10.000 euro uit de kas en konden daardoor tal van festiviteiten geen doorgang vinden. Dat het delict voor haar en haar eigen kinderen grote impact heeft gehad in het dorp, werd door de officier van justitie benoemd. Maar de vrouw is geen slachtoffer, betoogde hij.

Het OM had 240 uur werkstraf en een voorwaardelijk gevangenisstraf van twee weken geëist.