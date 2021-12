Buurt geschokt na overlijden man op straat: ’Iedereen kende hem’

Geitenkampers vonden de man maandagavond zwaargewond in de Willem Beijerstraat en verleenden eerste hulp totdat de hulpdiensten er waren. Volgens de omstanders had de man meerdere steekwonden. Gealarmeerde hulpdiensten slaagden er niet in zijn leven te redden.

’Vriendelijke man’

De man stond bij zijn buurtgenoten te boek als een vriendelijke man, die regelmatig hier en daar een praatje maakte. „Eigenlijk kende iedereen hier hem wel. Je kwam hem op straat tegen, trof hem in de winkel of je zag hem ergens in de wijk. We hebben nooit last van hem gehad”, zegt een hevig geschokte wijkbewoonster.

„Burenruzies komen overal voor. Dan gaat het over geluidsoverlast of zo. Dat wordt altijd wel weer bijgelegd. Maar als er in de wijk doden gaan vallen, dan is het hier niet meer veilig. Ik heb jarenlang heerlijk gewoond op de Geitenkamp. Ik wist niet wat ik meemaakte toen ik ’s avonds laat ineens zwaailichten en sirenes hoorde. Had ik nog nooit meegemaakt. Zo dichtbij. In paniek ben ik meteen gaan kijken: ligt er een gewonde man op straat. Politie en ambulance erbij. Doodsbang was ik. De hele straat was uitgelopen. Toen ik eindelijk weer in bed lag, heb ik geen oog meer dicht gedaan. Ik kon er echt niet van slapen…”

’Hele buurt op zijn kop’

Ook andere Geitenkampers zeggen niets te hebben gehoord van een mogelijke ruzie op straat, totdat hun nachtrust werd verstoord door de aanstormende hulpdiensten. „Het leek een gewone rustige nacht. Maar ineens stond de hele buurt op z’n kop. Iedereen beweerde dat de man door messteken om het leven was gekomen.”

De politie houdt het op een misdrijf en zoekt nog getuigen: „Want hoe de man aan de Willem Beijerstraat terecht is gekomen en op welke wijze hij gewond is geraakt, is nog onbekend.”