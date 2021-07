’Aan-uit-aan-uit’ van kabinet schiet in verkeerde keelgat

Cultuur

Naast Pukkelpop gaan ook deze Belgische festivals niet door

Festival Pukkelpop gaat dit jaar wederom niet door. Vanwege de coronamaatregelen is er veel onduidelijkheid, waardoor besloten is het evenement met een jaar uit te stellen. Het is de zoveelste teleurstelling die onze zuiderburen moeten verwerken, want Pukkelpop is niet het enige Belgische festival d...