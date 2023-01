Tien gemummificeerde krokodillen in Egyptische tombe ontdekt: ’Eén van mijn mooiste vondsten’

Qubbat al-Hawa, een Egyptische begraafplaats aan de Nijl. Normaal krijgen hier de personen van aanzien in de Egyptische samenleving hun laatste rustplaats, maar tussen de – naar schatting – 5de en 6de eeuw voor Christus vindt hier een bijzonder ritueel plaats. Tien krokodillen, ingepakt in doeken, worden neergelaten in een graf ter ere van Sobek, de god van water en vruchtbaarheid die zelf steevast met een krokodillenkop wordt afgebeeld. Na het ritueel gaat het graf dicht.

Het is pas eeuwen later, in 2019, dat de krokodillen weer het zonlicht zullen zien. Dan doen Spaanse archeologen de bijzondere ontdekking. Wetenschappers van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) krijgen een uitnodiging om de gemummificeerde dieren te onderzoeken. In de kleine tombe: vijf skeletten en vijf schedels.

Archeozoöloge Bea De Cupere van het KBIN noemt het een van de mooiste vondsten die ze ooit onder ogen kreeg. Ze is gespecialiseerd in de studie van oude dierenresten. Normaal krijgt ze vooral fragmenten onder ogen, maar nu dus hele beesten. „Er zijn in Egypte meer dan twintig begraafplaatsen met krokodillen-mummies bekend, maar het is bijzonder om er tien bij elkaar te vinden in een graf dat nog niet is verstoord”, zegt De Cupere. „Eén krokodil was bijzonder goed bewaard. Twee andere ook vrij goed, bij de overige skeletten ontbraken wel wat stukken.”

Gedroogd

Dat sommige krokodillen toch niet zo intact waren, heeft te maken met de manier van mummificeren. „De ingewanden zijn er nooit uitgehaald en de dieren zijn gedroogd in de zon of onder het zand”, zegt De Cupere. „Mogelijk zijn bij sommige krokodillen stukken verloren gegaan bij dat proces.” De vondst toont aan dat de oude Egyptenaren krokodillen dus ook op een natuurlijke manier mummificeerden.

Ook biologen kunnen hun hart ophalen bij de ontdekking. Zo blijken er ook West-Afrikaanse krokodillen in de tombe te zitten, een soort die nu niet meer voorkomt in Egypte. De andere exemplaren zijn nijlkrokodillen. Sommige tot wel 3,5 meter groot. Dat de krokodillen in Qubat al-Hawa geofferd zijn, is niet toevallig. Vijftig kilometer noordelijker ligt de tempel van Kom Ombo, die deels gewijd was aan de krokodillengod Sobek.