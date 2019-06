Nieuw verkeersplan Pinkpop na fataal ongeluk

Zo zullen er twee chicanes worden gemaakt op de Mensheggerweg, die langs camping B loopt. Vorig jaar was er nog een ingang naar de camping op die weg, maar dit keer is er op verzoek van Pinkpop alleen entree op de Einsteinweg. „Dat heeft niks met het ongeluk te maken”, benadrukt een woordvoerster van de gemeente. Maar het scheelt wel voetgangersstromen rond de weg.

Na afloop van de jongste editie van Pinkpop reed een automobilist vier feestgangers aan. Die zaten op de Mensheggerweg na te praten. Die weg was alleen begaanbaar voor bestemmingsverkeer, maar niet geheel afgesloten. De inmiddels 35-jarige Heerlenaar Danny S. reed vier mensen aan, waarvan er één overleed. De anderen zijn nog altijd aan het revalideren.

S. reed na de aanrijding in shock door, maar meldde zich later bij de politie. De strafzaak tegen hem loopt nog. Hij wordt vervolgd voor het veroorzaken van het ongeluk en het doorrijden erna.

De gemeente Landgraaf gaf later in 2018 aan dat de regels waren nageleefd. Zo was er bijvoorbeeld een 30-kilometerzone ingesteld. Wel ging de gemeente bekijken of de weg ’s nachts helemaal dicht moest. Dat is niet gebeurd. „Wel nemen we extra verkeersremmende maatregelen, zoals twee chicanes met verkeershekken”, aldus de woordvoerster.

Aan het moment waarop en de manier waarop de wegen na het festival weer geopend worden voor publiek, is niet gewijzigd.

Pinkpop begint komende zaterdag en duurt drie de dagen. De campings gaan echter komende vrijdag al open. Pinkpop viert dit jaar het 50-jarig jubileum met hoofdacts als Fleetwood Mac, Mumford & Sons en The Cure.