Hof South Carolina: verbod op abortus in staat ongrondwettelijk

Het is voor het eerst sinds het Amerikaanse hooggerechtshof in juni vorig jaar een einde maakte aan het landelijke recht op abortus dat een Hooggerechtshof van een Amerikaanse staat een abortusverbod zoals dat in South Carolina verwerpt. The New York Times schrijft over een overwinning voor abortusrechten in het zuiden van het land, waar steeds minder mogelijkheden voor zo’n ingreep zijn.

Roe vs Wade

Het Hof in South Carolina oordeelde donderdag dat een vrouw vanwege haar grondwettelijke recht op privacy ook zelf de beslissing mag nemen om een zwangerschap te beëindigen. De Roe vs Wade-uitspraak, die uit 1973 stamt en tot vorig jaar het recht op abortus in de hele VS vastlegde, was ook gebaseerd op het recht op privacy.

Sinds juni vorig jaar zijn individuele staten weer de baas over hun abortuswetgeving. Planned Parenthood, de Amerikaanse gezondheidsorganisatie voor vrouwen, is blij met de beslissing van het Hooggerechtshof in South Carolina. Hierdoor kunnen vrouwen uit de nabijgelegen staten Alabama en Tennessee, waar abortus ook verboden is, naar South Carolina reizen voor een abortus.

Toen het abortusverbod bijna twee jaar geleden werd geïntroduceerd, zei de Republikeinse gouverneur Henry McMaster nog dat er „nu heel veel gelukkige harten kloppen in South Carolina.” Het is niet uitgesloten dat de slepende juridische zaak nog een vervolg krijgt. Mogelijk kan door het inperken van het recht op privacy namelijk ook het recht op abortus opnieuw veranderen, aldus het Hooggerechtshof.