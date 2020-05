Onrust over illegale jagers die wolf willen afschieten

Heusden - Samenwerkingsverband ’Wolven in Nederland’ en de LTO zijn ongerust over illegale jagers die de wolf willen afschieten die in de regio Heusden actief is. Het dier doodde in een week tijd al zo’n zestig schapen. De wolf is een beschermde diersoort, maar het extreem moordlustige gedrag van dit exemplaar houdt de gemoederen in Brabant momenteel erg bezig.