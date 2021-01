Federale rechter VS houdt executies met corona besmette veroordeelden tegen

Cory Johnson (52) en Dustin Higgs (48) zouden respectievelijk op donderdag en vrijdag ter dood worden gebracht in de federale gevangenis in Terre Haute (Indiana). Door de uitspraak van de federale rechter worden de executies uitgesteld tot in de ambtstermijn van aankomend president Joe Biden, die zo snel mogelijk een einde wil maken aan de federale doodstraf. Het ministerie van Justitie zal voor Bidens inauguratie volgende week waarschijnlijk nog in beroep gaan tegen de uitspraak.

De advocaten van Johnson en Higgs stelden eerder deze maand in de rechtbank dat de coronabesmetting bij hun cliënten ertoe kan leiden dat longweefsel sneller scheurt na de toediening van de verdovingsinjectie. Daardoor zouden de longen van de mannen zich in hun laatste minuten kunnen vullen met vocht, wat volgens de advocaten een vorm van marteling is.

„Een persoon met Covid-gerelateerde longschade zal een longoedeem oplopen voordat de dodelijke injectie de hersenen bereikt”, schreef de rechter dinsdag. Hoewel de wet volgens haar geen pijnloze dood garandeert bij executies, verbiedt die volgens de rechter wel onnodig lijden. Door het gegeven uitstel kunnen de executies volgens de rechter op een humanere wijze plaatsvinden.