De man zat al sinds oktober in de cel Verdachte haalt trouwring slachtoffer uit broekzak in rechtszaal

Door Anke Sprakel Kopieer naar clipboard

Beeld ter illustratie Ⓒ ANP

Huizen - Voor het 67-jarige Huizer slachtoffer dat op 11 oktober vorig jaar werd overvallen in zijn eigen woning aan de Lama in Huizen was het gelijk duidelijk dat hij moest meewerken. ,,Als er iemand met capuchon, zonnebril en beitel plots in je woonkamer staat en zegt dat ie een drugsprobleem heeft en geld eist, nou dan is de toon wel gezet”. Hij was bang, ook omdat zijn vrouw boven lag te slapen. „Ik wilde niet dat zij hierin betrokken werd”, aldus het slachtoffer.