Fatale aanrijding Lekkerkerk leidde politie mogelijk naar doden in woning Zoetermeer

Buitenland

Chaos in Berlijn na explosie in munitiedepot van politie: deel van het bos in brand

Door een grote brand in de buurt van een opslagplaats met munitie van de Duitse politie zijn in Berlijn donderdagochtend vroeg explosies te horen, meldt de Berliner Zeitung. De brandweer meldt dat een brand woedt in het Grunewald, een Berlijns bos. Daar zou ook de opslagplaats voor gevonden munitie ...