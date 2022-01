Man (38) brengt afgehakt hoofd en penis naar Franse politie

Rechercheurs hebben technisch onderzoek gedaan in een woning in de wijk Villeneuve, waar de moord volgens de man heeft plaatsgevonden. Daar werd het onthoofde lichaam gevonden, melden Franse media. De politie is er massaal aanwezig.

De politie liet weten dat de 38-jarige man direct in hechtenis is genomen. Hij is wel een bekende, maar tot nu toe alleen vanwege kleine vergrijpen. Het Openbaar Ministerie komt later op de dag met meer informatie.