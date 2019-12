Lawine op piste Zwitserland: vrees voor slachtoffers

De lawine vond donderdagochtend rond 11 uur plaats. „De zoektocht naar mogelijke begraven slachtoffers is nog volle gang”, aldus een woordvoerder van de politie tegen lokale media. Het is niet duidelijk hoeveel mensen er precies nog onder de sneeuw liggen

Twee van de mensen die levend onder de sneeuw vandaan zijn gehaald, waren lichtgewond en met de helikopter overgebracht naar het ziekenhuis.

Het zou om een ’relatief grote’ lawine gaan. Op amateurvideo’s is te zien hoe de sneeuwmassa naar beneden schuift en op het oog een groep skiërs treft. Reddingswerkers zijn op grote schaal aanwezig. Ook zijn er meerdere helikopters en speurhonden op locatie.

Er is de afgelopen tijd veel sneeuw gevallen in de Alpen en in het gebied is een lawinewaarschuwing van kracht.

Piste

Het komt niet vaak voor dat er lawines op aangelegde pistes voorkomen. Een skileraar, die werkzaam is in het gebied, laat weten dat dat de zoektocht naar mensen mogelijk ook moeilijk maakt. „Omdat men gewoon op de piste aan het skiën was. Mensen hebben dan waarschijnlijk geen uitrusting bij zich”, aldus de leraar.

Het deel van de berg waar de sneeuw is gaan schuiven is vrij stijl. Ook staat er veel zon op.

Oproep

