Discotheken en nachtclubs in België per 1 oktober weer open

Voor veel activiteiten worden de beperkingen geschrapt. Zo mag er vanaf 1 september weer een dansje worden gewaagd op een trouwfeest, is thuiswerken niet langer de norm en mogen mensen een onbeperkt aantal mensen thuis ontvangen. In cafés en restaurants vervallen alle maatregelen, alleen als bezoekers zich verplaatsen moeten ze nog een mondkapje op.

Mondkapjes blijven op

De Belgische premier Alexander De Croo stelt dat het loslaten van maatregelen mogelijk is vanwege de hoge vaccinatiegraad. In België moeten nog wel mondkapjes dragen op openbare plaatsen waar het druk is en verder blijft de 1,5 meter afstandsregel bestaan.

België prijkt qua vaccinatiegraad bovenaan de wereldlijst. Desondanks kondigt De Croo een voorstel voor een vaccinatieplicht aan voor medewerkers van zorginstellingen. Verder krijgen honderdduizenden kwetsbare Belgen komend najaar een derde prik.

Brussel

Niet overal gaat het goed. In Brussel laten veel minder mensen zich beschermen tegen het coronavirus. Vanwege het hoge aantal besmettingen gaan de versoepelingen in de hoofdstad niet door en komen er zelfs strengere maatregelen.

Ook in gemeenten waar minder dan 70 procent zich heeft laten prikken kunnen maatregelen worden genomen. De Croo: „Daar waar we een zwakke vaccinatiegraad hebben, zijn er gaten in onze verdediging. We gaan desnoods van deur-tot-deur als het nodig is.”