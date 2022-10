Niet Joe Biden maar First Lady Jill is eerste keuze op campagnebijeenkomsten

De agenda van Jill Biden zit vol. Alleen dit weekend al zat ze vijf keer in het vliegtuig om elf evenementen bij te wonen. Daarbij zaten drie optredens met Democratische kandidaten die graag haar hulp willen. Ze was in Atlanta om de Democratische gouverneurskandidaat Stacey Abrams te helpen. Daarna was het door naar Florida, waar ze kandidaat voor de senaat Val Demings en gouverneurskandidaat Charlie Crist ondersteunde.

Het is een schril contrast met het veel legere campagneschema van haar man. Biden is dan ook niet populair op dit moment. Maar krap 43% van de Amerikanen vindt dat hij het goed doet volgens een gemiddelde van peilingen. Daarmee is Biden ongeveer net zo impopulair als Trump op dit moment in zijn presidentschap. Niet iemand om mee gezien te worden dus.

Wel prestige, geen bagage

Dat is anders voor Jill Biden. Ze neemt als First Lady wel het prestige van het Witte Huis mee, maar heeft niet de politieke bagage van haar man. Ze brengt bovendien geld in het laatje. E-mails met donatieverzoeken die vanuit haar naam worden gestuurd, leveren miljoenen op. Bij bijeenkomsten gebruikt ze haar charme om donateurs te overtuigen „nog wat dieper te graven” in de portemonnee.

De grootste ster op Democratische campagnebijeenkomsten blijft evenwel voormalig president Obama. Hij wordt in de laatste weken voor de verkiezingen ingezet in de belangrijke staten Michigan en Georgia. Obama weet hoe Biden zich voelt. Bij de congresverkiezingen in 2010 zagen kandidaten Obama liever gaan dan komen. Toen was zijn vrouw Michelle het geheime wapen.