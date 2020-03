Politiebewaking bij medicijnfabrikant

Ⓒ AS Media

Zeewolde - De politie in Zeewolde bewaakt de medicijnfabriek Ace Pharmaceuticals. „Er is een verhoogde alertheid en we zijn zichtbaar aanwezig met politiewagens, omdat er een verdachte situatie was bij het pand”, zei een woordvoerster van de politie na berichtgeving van Omroep Flevoland.