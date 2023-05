Je had één taak: schip dat navigatiekaarten opstelt raakt zelf de weg kwijt

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP / Zuma Press

IBIZA - Een schip van de Spaanse marine dat gespecialiseerd is in het verzamelen van gegevens om navigatiekaarten op te stellen, is deze week zelf verdwaald in de buurt van het Spaanse eiland Ibiza.