Wim Kieft: ’Plechtig voorgenomen niet naar Hans van Breukelen te gaan’

Overveen - Vol verwachting zit hij aanstaande vrijdagavond grijnzend aan tafel bij ’Veronica Inside’, de eerste uitzending sinds de clash tussen Genee, Derksen en Van der Gijp. En een week later het theater in om te praten over voetbal en zijn overwonnen drugs- en drankverslaving. De rimpels zijn weg, de lol is terug. Het tweede leven van voetbalanalist en Telegraaf-columnist Wim Kieft (57), meester van de hilarische zelfspot.