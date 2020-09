Rokers verbannen van station: rookzones en -palen verdwijnen

ProRail en NS beginnen dinsdag om alle perrons rookvrij te maken en heffen met onmiddellijke ingang de rookzones op die nog op 110 stations bestonden.

„Dat betekent dus ook dat alle 390 rookpalen en 120 roosters op de perrons met ingang van dinsdag verwijderd worden en we zodoende per 1 oktober alle 400 stations in ons land het predicaat rookvrij kunnen geven”, zegt woordvoerder Andy Wiemer van spoorbeheerder ProRail.

Met het rookvrij maken van alle stations willen ProRail en NS bijdragen aan het streven van de overheid om in 2040 een rookvrije generatie te hebben. In april van dit jaar is NS al gestopt met de verkoop van rook- en tabakswaren in de eigen winkels, zoals de Kiosk en de StationsHuiskamer. Ook sluit NS geen nieuwe contracten meer met huurders die op het station tabak willen verkopen.

„De spoorsector draagt hiermee z’n steentje bij”, reageert ceo John Voppen van ProRail. „Om de rookvrije generatie voor elkaar te krijgen, geven we vanaf 1 oktober ook op alle perrons met elkaar het goede voorbeeld, zodat de jeugd de tabak links laat liggen. Ik ben ontzettend blij dat we deze stap nu hebben gezet.”

Het afschaffen van de rookzones op de perrons wordt ook verwerkt in de huisregels van de stations. Wiemer: „We zullen reizigers daar de komende tijd op wijzen. Uiteindelijk kunnen er boetes worden uitgedeeld van 95 euro aan mensen die toch een sigaretje opsteken op het perron.”

Dat moet dan gebeuren door NS-boa’s, maar woordvoerder Anne van der Wel verwacht niet dat het zo’n vaart zal lopen. „Wanneer iemand toch rookt op het perron, zullen we eerst vriendelijk verzoeken om niet te roken en op de nieuwe huisregels wijzen.”