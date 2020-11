Reljeugd sticht brand in Arnhem en Roosendaal: ’Het leek wel oorlog’

Dat meldt Omroep Brabant. „Jongeren staken vuurwerk af met jerrycans met brandbaar spul waardoor brand ontstond”, vertelt een ooggetuige. Uiteindelijk heeft de politie een linie gevormd en hebben agenten een deel van de Elisadonk schoongeveegd.”

Vuurwerkbommen

Volgens een buurtbewoner werden er vuurwerkbommen naar de agenten gegooid. „Het lijkt wel oorlog in Roosendaal”, verzucht een omwonende. De overlast zou om acht uur ’s avonds zijn begonnen en tot een uur of elf geduurd hebben.

Er zouden meerdere aanhoudingen zijn verricht. Volgens buurtbewoners is het in deze buurt al meerdere dagen onrustig.

Overlast

Ook rond het Heilig Hartplein en de Philipslaan zeggen buurtbewoners al twee weken last te hebben van vuurwerk. „Ze denken dat ze vogelvrij zijn. En dat zijn ze eigenlijk ook, als ze dit al veertien dagen mogen doen. Er passeren daar ook tal van auto’s. De automobilisten toeteren, er wordt gejuicht. Echt bizar. Je bevindt je op een gegeven moment in een heel andere wereld”, aldus een buurtbewoner.

Vrijdagavond werd tijdens een politiecontrole op het Heilig Hartplein een man (20) uit Roosendaal aangehouden omdat hij zijn identiteitsbewijs niet wilde laten zien. Ook zou hij een agent hebben mishandeld. Daarnaast werd een 16-jarige jongen aangehouden nadat hij een zelfgemaakte vuurwerkbom afstak. En een 29-jarige man werd gearresteerd nadat er in zijn schuur 45 kilo vuurwerk werd gevonden.

Arnhem

Ook in Arnhem is het al dagen onrustig vanwege jongeren die illegaal vuurwerk afsteken. Afgelopen nacht werd nog brand gesticht bij de entree van een flat aan de Presikhaaf. Een buurtbewoner moest ’s nachts blussen. Dat lukte. Hij trok een brandende kinderfietskar weg en gooide een oud tapijt over de vlammen, schrijft Omroep Gelderland.

Al vijf dagen zijn de jongeren in touw, voornamelijk in de wijk Geitenkamp. Tot nu toe zijn zeven verdachten gearresteerd. Burgemeester Marcouch ging maandag nog poolshoogte nemen.