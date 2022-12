Ongelukken door spekgladde wegen, in de avondspits dreigt ijzel

Volgens Rijkswaterstaat ontstaat de gladheid door ’condensatie of rijpvorming’. Meerdere veiligheidsregio’s melden woensdagavond al op Twitter dat er buien binnendreven. „Bekijk of het noodzakelijk is om te reizen.”

Rijkswaterstaat is donderdagochtend aan het strooien in de kop van Noord-Holland, Friesland en Groningen, laat een woordvoerder weten. In de nacht van woensdag op donderdag zijn strooiwagens veel de weg opgegaan in de kustprovincies.

Afgelopen nacht en donderdagochtend gebeurden er onder meer ongelukken bij het Erasmusplein in Den Haag en op de A9 bij Beverwijk die mogelijk met de gladheid te maken hebben. In Zeeland, bij Burgh-Haamstede, sloeg een auto over de kop. Aan de Burgemeester Elsenweg in Naaldwijk botste in het begin van de ochtend een auto tegen een lantaarnpaal. In het Zeeuwse Westkapelle ramde een lijnbus de gevel van een woning. De omgeving van het hoekhuis werd afgezet.

Langs de N246 bij Starnmeer in Noord-Holland raakte een auto in het water. Door het gladde wegdek belandde de automobilist in de sloot. De bestuurder is ter plaatse nagekeken in de ambulance maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

De N57 en de Oosterscheldekering bij Burgh-Haamstede zijn volledig afgesloten vanwege een kettingbotsing met meerdere voertuigen. Een bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht, melden lokale media.

Weeronline meldt dat het bijna overal vriest, met -3 graden in Amsterdam, -2 in Leeuwarden en -9 in het zuidoosten. Lichte buien zorgen in het noorden en langs de westkust voor gladheid. In de noordelijke kustregio's en de plekken aan zee vlak langs de westkust is er gedurende de ochtend kans op een enkele winterse bui. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog. De zon gaat flink schijnen, aldus Weeronline.

IJzel

De gladheid verdwijnt in de middag „tijdelijk”, maar vanaf ongeveer 17.00 uur kan het op veel plaatsen opnieuw glad worden door ijzel. „Het verkeer moet donderdag tijdens de avondspits rekening houden met gladheid door ijzel. Eerst in het noordwesten van het land, maar later op de avond is er in het hele land kans op gladheid”, aldus de ANWB.

Lees hieronder verder

Bij de Kolenhavenbrug in Delft raakte een auto in het water. De bestuurder kon zichzelf in veiligheid brengen. Ⓒ Regio15

Vanaf zonsondergang neemt de kans op gladheid door bevriezing en buien vanuit het noordwesten weer toe. In eerste instantie geldt dit vooral voor het noorden van het land en in Noord-Holland en delen van Zuid-Holland. Maar daarna kunnen een paar buien ook verder het land indringen, zegt Weeronline. In het zuidoosten, het oosten van Brabant en Limburg is de kans op gladheid door buien klein.