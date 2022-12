Vanochtend grote kans op spekgladde wegen, in de avondspits dreigt ijzel

Volgens Rijkswaterstaat is er ’een grote kans op gladheid door condensatie of rijpvorming’. Meerdere veiligheidsregio’s melden woensdagavond al op Twitter dat er buien binnendreven. „Bekijk of het noodzakelijk is om te reizen.” Rijkswaterstaat meldde eerder al „waar nodig” te gaan strooien.

Afgelopen nacht gebeurden er onder meer ongelukken bij het Erasmusplein in Den Haag en op de A9 bij Beverwijk die mogelijk met de gladheid te maken hebben.

Weeronline meldt dat het bijna overal vriest, met -3 graden in Amsterdam, -2 in Leeuwarden en -9 in het zuidoosten. Lichte buien zorgen in het noorden en langs de westkust voor gladheid. In de noordelijke kustregio's en de plekken aan zee vlak langs de westkust is er gedurende de ochtend kans op een enkele winterse bui. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog. De zon gaat flink schijnen, aldus Weeronline.

IJzel

De gladheid verdwijnt in de middag „tijdelijk”, maar vanaf ongeveer 17.00 uur kan het op veel plaatsen opnieuw glad worden door ijzel. „Het verkeer moet donderdag tijdens de avondspits rekening houden met gladheid door ijzel. Eerst in het noordwesten van het land, maar later op de avond is er in het hele land kans op gladheid”, aldus de ANWB.

Vanaf zonsondergang neemt de kans op gladheid door bevriezing en buien vanuit het noordwesten weer toe. In eerste instantie geldt dit vooral voor het noorden van het land en in Noord-Holland en delen van Zuid-Holland. Maar daarna kunnen een paar buien ook verder het land indringen, zegt Weeronline. In het zuidoosten, het oosten van Brabant en Limburg is de kans op gladheid door buien klein.