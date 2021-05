Zonnig slot lonkt voor meivakantie

Zelfs een officiële ’zomerse dag’ behoort tot de mogelijkheden, aangezien er dertig procent kans is dat het kwik in De Bilt boven de 25 graden gaat stijgen.

Buien

Zonaanbiddende moeders zullen dus een fijne Moederdag hebben. „Geheel droog houden we het zondag overigens niet”, aldus meteoroloog Yannick Damen van het weermedium. „Zeker in het westen en noordwesten neemt gedurende de dag de kans op buien toe.”

Daarbij kan het ook onweren. Die buien markeren ook meteen het einde van het behoorlijk warme weer. Maar de dag begint in ieder geval heerlijk.

Het is komend weekend prima weer om een schilderscursus aan het strand te volgen. Ⓒ Foto Johan Westra

Een zucht van verlichting voor de horeca, die dan wel de terrassen heropend zag worden maar ook merkte dat het weer roet in het eten gooide. „We hebben het terras staan en hopen op een prachtig weekend”, vertelt Lynda Huenink, uitbater van de Ierse pub Molly Malone in Enschede. „Het weer zat de afgelopen tijd niet echt mee. Desalniettemin zijn we blij dat we mensen blij hebben kunnen maken, maar het was niet altijd prettig.”

Desondanks zit het Twentse terras ook bij minder goed weer regelmatig goed vol, ook donderdagmiddag, tussen de buien door. „We hopen op beter.”

Ook Cas van LEF Restaurant & Bar in Delft kijkt reikhalzend uit naar het weekend. „Het was de afgelopen week mwah tot redelijk”, vertelt hij. „Een verwarmd gevelterrasje krijg je nog wel vol, en als het zonnetje even doorzet, is het ook snel wel lekker. Maar niemand wil natuurlijk vol in de regen zitten.” Hij verwacht voor aankomend weekend ’weer lekkere drukte’.

Het zal allemaal neerkomen op de zondag, want daarna gaat het kwik weer naar beneden. Dit betekent overigens niet dat het koud gaat worden. Temperaturen zullen na het weekend tussen de 14 en 18 graden uitkomen. Weeronline raadt alleen wel aan ’s ochtends een jas te dragen, aangezien het dan met temperaturen van rond 5 graden nog best frisjes kan zijn. „En omdat er dagelijks kans is op buien, is een waterdichte variant wel zo fijn”, aldus weerman Damen.