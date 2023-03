Crisisoverleg kabinet gaat vrijdag verder: ’Denk dat we eruit kunnen komen’

Twee keer deze week spraken Rutte, de drie vice-premiers en hun secondanten over hoe het kabinet wil omgaan met het ’signaal’ van de kiezer. Er wordt gewerkt aan een brief aan de Tweede Kamer. Voorafgaand aan het tweede crisisberaad zei staatssecretaris Van Rij (Financiën) al dat het geen kwestie was van nog wat ’puntjes op de i’ zetten.

Dinsdag, na afloop van het eerste crisisoverleg, liet premier Rutte weten dat het kabinet een poging gaat doen om op grote dossiers ’verbeteringen’ aan te brengen. Dan gaat het om onderwerpen waar Nederlanders zich zorgen over maken: de Groningers die door de aardgaswinning zijn gedupeerd, de afhandeling van het toeslagenschandaal, de stikstofcrisis. Maar ook: de kloof tussen Den Haag en de rest van het land, en het migratievraagstuk.

2030

De vraag is wat voor concrete invulling die ’verbeteringen’ krijgen. Zo lijkt het er niet op dat er wordt gemorreld aan de afspraken over stikstof. Waar het CDA het jaar 2030 wilde loslaten als deadline voor het halveren van de uitstoot, wilde D66 daar aanvankelijk niet aan maar lijkt ook bij die partij voorzichtig beweging. Het compromis lijkt te zijn gevonden in de gezamenlijke wens om zo snel mogelijk met de uitvoering van het stikstofbeleid te starten.

Volgens CDA-staatssecretaris Van Rij (Financiën) was het ’de bedoeling’ dat er in de ministerraad een brief ligt die aan de Tweede Kamer wordt gestuurd. De vraag is of dat lukt, nu alle betrokkenen aangeven morgen verder te zullen praten. De Tweede Kamer debatteert komende dinsdag over de verkiezingsuitslag.