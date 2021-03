Zwembaden zijn er klaar voor: hoera, en spetteren maar!

Premium Verhalen achter het nieuws

Bela roeide 55 dagen op de Atlantische Oceaan: Ondanks alle pech toch de finish gehaald

Bela Evers (53) heeft samen met drie vriendinnen, Dutchess of the Sea, meegedaan aan de Talisker Whisky Atlantic Challenge. In 55 dagen roeiden ze met z’n vieren de Atlantische Oceaan over. Nu ze is bekomen van de zware reis en terug is in Nederland, maakt ze tijd voor een interview. „Toen ik thuis ...