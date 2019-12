Hof houdt zaak-Wilders aan

Het hof geeft daarmee gehoor aan de oproep van de PVV-leider en zijn verdediging om te wachten tot minister Grapperhaus klaar is met zijn zoektocht naar eventuele bewijzen van politieke beïnvloeding op de vervolging van Wilders.

Het Openbaar Ministerie was tegen aanhouding. De advocaten-generaal Birgit van Roessel en Gerard Sta vinden dat er inmiddels meer dan genoeg onderzoek is gedaan om de vraag naar die vermeende invloed van ex-minister Opstelten op de beslissing om Wilders te vervolgen te beantwoorden. Zij vinden dat het belang van een voortvarende rechtsgang nu zwaarder moet wegen.

Dat zeiden Van Roessel en Sta maandag tijdens de hervatting van het proces. Het hof hield de zaak op 16 oktober ook al aan in afwachting van zoekslagen binnen het OM, en binnen het ministerie naar mogelijke bewijzen dat toenmalig minister Opstelten van justitie druk heeft uitgeoefend op het OM.

De huidige minister van justitie Grapperhaus liet onlangs weten pas in februari die zoektocht te kunnen afronden. Dat was voor Wilders en zijn advocaten aanleiding om maandag niet te verschijnen in het justitieel complex op Schiphol. Zij vinden dat verdergaan met de zaak geen zin heeft zolang niet alle pogingen zijn gedaan om de onderste steen boven te krijgen en vroegen het hof al eerder schriftelijk om de behandeling opnieuw aan te houden.

Door weg te blijven hebben Wilders en zijn verdediging wel het recht verspeeld om nog te mogen reageren op het hele verhaal van het OM, vindt het hof. Ze mogen in februari alleen nog reageren op het resultaat van de zoektocht.

De advocaten-generaal waren wel klaar met hun eigen zoektocht binnen het Openbaar Ministerie. Die leverde geen enkel bewijs op van politieke beïnvloeding, zegt AG Sta.