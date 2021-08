Inval bij rechterhand kopstuk motorbende Lysander de R.

Verschillende bronnen melden de inval aan De Telegraaf. De politie zegt alleen dat er een aanhouding is gedaan ’in het kader van een lopend opsporingsonderzoek’. Of er iets is gevonden bij de huiszoeking wil de politie niet zeggen. De advocaat van L., Christian Flokstra, wil geen enkel commentaar geven.

Verboden wapenbezit

Frank L. is in 2018 veroordeeld tot vijf jaar cel vanwege deelname aan een criminele organisatie, verboden wapenbezit, afpersing en mishandeling. Hij is sinds mei vorig jaar op vrije voeten. De zaak draaide om de beruchte Haarlemse chapter van de inmiddels verboden verklaarde motorclub Hells Angels. De leider van deze afdeling was Lysander de R., die een straf van negen jaar uitzit.

Woensdag berichtte De Telegraaf over het schrikbewind dat hij zou voeren in het Justitieel Complex Zaanstad. Hij werd dinsdag overgeplaatst naar een extra beveiligde afdeling in Krimpen aan den IJssel.

Club lijkt teveel op verboden Hells Angels

L.verloor vorig jaar een kort geding over het lidmaatschap van de Hardliners, de club die Lysander de R. vanuit de gevangenis oprichtte. De rechterhand van De R. mag van de rechter geen activiteiten ontplooien binnen de nieuwe motorclub Hardliners MC. Volgens de rechter lijkt de nieuwe club teveel op de verboden verklaarde Hells Angels.

Vorig jaar poseerde Frank L. met andere leden van Hardliners MC op het bordes van het gemeentehuis in Haarlem. Deze actie werd gezien als een regelrechte provocatie richting de burgemeester, die lange tijd beveiligd werd wegens dreiging.