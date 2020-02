Michaela dupe medicijntekort: ’Zonder pleisters wordt ze zó ziek’

Door het gebruik van Scopoderm-pleisters wordt het leven van de chronisch zieke Michaela nog enigszins dragelijk. Maar de pleisters zijn op en pas half maart weer leverbaar. Partner Sanne deed op Facebook een oproep. Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

Bladel - Het geneesmiddelentekort in ons land is ongekend hoog, zo maakte apothekersclub KNMP onlangs bekend. Voor de 31-jarige ernstig zieke Michaela is het de reden om via sociale media te vragen of iemand nog Scopoderm-pleisters in huis heeft tegen haar misselijkheid. „Het is het verschil tussen haar leven thuis kunnen leiden of opgenomen worden in het ziekenhuis”, zegt levenspartner Sanne. De KNMP ontraadt het uitwisselen van geneesmiddelen ernstig.