’Vaker fysiek aanwezig? Dan vergoeding omhoog’ Notulen onthullen geklaag senatoren: niet met de trein en hogere vergoedingen

Door Mike Muller en Peter Winterman

Ⓒ ANP

Den Haag - Senatoren willen hogere vergoedingen, klagen over de catering en proberen een uitzondering te krijgen op een voor hen geldend vliegverbod. Dat blijkt uit notulen van achterkamertjesoverleggen die De Telegraaf heeft bemachtigd. De allerbelangrijkste taak van de Eerste Kamer is het goed- of afkeuren van wetten, maar achter de schermen blijken leden van de ’chambre de réflexion’ ook druk met hun eigen werkomstandigheden.