RIVM: dodental door corona gestegen naar 106

De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 63 en 95 jaar.

Het totale aantal mensen bij wie het virus is vastgesteld, is met 534 gestegen tot 2994. Onder hen zijn 725 mensen die in de zorg werken. De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord-Brabant, namelijk 1012.

In Nederlandse ziekenhuizen zijn tot nog toe 643 patiënten met de longziekte Covid-19 opgenomen.

Het werkelijke aantal besmettingen ligt landelijk hoger, want lang niet iedereen die het virus waarschijnlijk heeft opgelopen wordt nog getest. Daarvoor ontbreekt de capaciteit en als mensen toch al thuisblijven is het volgens het RIVM bovendien onnodig.