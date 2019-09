Brazilië benut corruptiegeld voor Amazone

Het hoofd van de Braziliaanse senaat maakte dat donderdag bekend. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro ligt internationaal onder vuur vanwege de aanpak van de branden in het Amazonegebied.

Bekijk ook: Brazilië verbiedt landontginning voor 60 dagen

Vrijdag begint in Colombia een regionale top waar over het probleem wordt overlegd. Bolsonaro heeft afgezegd omdat hij zondag wordt geopereerd. Het is de vierde medische ingreep sinds hij vorig jaar ernstig gewond raakte door een steekpartij tijdens zijn verkiezingscampagne.