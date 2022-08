Brekelmans: VVD is ’altijd open geweest’ over een asielstop

„In ons verkiezingsprogramma staat letterlijk ’ook EU-regelgeving moet hiervoor worden aangepast’. Daar zijn we altijd open over geweest”, zegt VVD-Kamerlid Ruben Brekelmans. „Helaas is daar binnen de EU nu geen overeenstemming over en kun je als land niet eenzijdig uit bestaande EU-verdragen stappen.”

Zo’n tijdelijke stop staat wel onder de kop ’crisismaatregelen’ in het VVD-verkiezingsprogramma. Het verbaast sommige VVD’ers dan ook dat premier Rutte die maatregel uit zijn eigen verkiezingsprogramma nu zo makkelijk afwijst. „Dan moeten we uit de Europese Unie stappen”, zei Rutte daarover.

Volgens Brekelmans is daarom gezocht naar alternatieven. „We zoeken daarom steeds naar maatregelen die juridisch nu wél meteen kunnen, zoals nu een tijdelijke stop op nareis en het intensiveren van grenscontroles. Zelf denk ik dat een tijdelijke procedurestop ook juridisch kan, maar de grenzen volledig sluiten en opvang weigeren niet.”

Toch pikt niet iedereen binnen de partij het vrijdag gesloten akkoord. Dinsdagavond is er een partijbijeenkomst om onvrede te bespreken. In Driebergen zullen Brekelmans en staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) tegenover leden tekst en uitleg geven over de ’asieldeal’.