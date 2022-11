Premium Het beste van De Telegraaf

Uitglijers maakt president VS zijn hele politieke leven al Joe Biden met vallen en opstaan 80 jaar: ’Ik ben een blunderfabriek’

President Joe Biden tijdens een ceremonie bij het Witte Huis in Washington DC.

Amsterdam - President Joe Biden is nu al de oudste president die ooit in het Witte Huis gebivakkeerd heeft. Mocht hij besluiten voor een tweede termijn te gaan, en die kans is groot, dan zou hij bij verkiezingswinst aan het einde van zijn ambtsperiode 86 jaar oud zijn.