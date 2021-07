Koningspaar wenst Nederlandse olympiërs succes

„Succes #TeamNL bij #Tokyo2020! Ook al kunnen wij niet in Tokio zijn, wij zullen jullie wedstrijden volgen en hebben alle vertrouwen in mooie en succesvolle spelen”, laat het paar weten in een verklaring. „Nederland kijkt uit naar jullie prestaties. Geniet van jullie deelname!”

De koning is, behalve groot sportliefhebber, erelid van het Internationaal Olympisch Comité en woont in die hoedanigheid nagenoeg altijd de Spelen bij, vaak met zijn gezin. Zo was hij in 2018 met koningin Máxima in Zuid-Korea voor de Olympische Winterspelen van Pyeongchang en vloog hij in 2016 met het hele gezin naar Rio de Janeiro voor de Olympische Zomerspelen.

Sinds halverwege de jaren 90 sloeg Willem-Alexander de Spelen vrijwel nooit over. De enige uitzondering was in 2002, toen hij de Winterspelen in Salt Lake City miste vanwege zijn huwelijksreis met Máxima. De koning liet eerder al weten veel zin te hebben in de Spelen in Tokio. „Ik ben vast niet de enige die daarnaar uitkijkt.”