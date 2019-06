Ondanks ruzie: Boris Johnson wil vriendin trouwen

Dat schrijft de Daily Telegraph, de krant waar Johnson als columnist voor werkt. Johnson (55) zou zelfs willen trouwen met Carrie Symonds.

Met het verhaal wil de krant de geruchten ontkrachten dat het stel uit elkaar zou zijn.

Johnson kwam in opspraak toen buren afgelopen week meldden dat hij en zijn jonge vriendin een enorme ruzie hadden in haar flatje. „Rot op uit mijn huis”, had ze geschreeuwd nadat hij kennelijk wijn over haar bank had gegooid. Johnson woont min of meer bij haar sinds hij aankondigde te gaan scheiden van zijn vrouw.

Smult

De Engelse pers smult van de affaire. Eén van de kinderen van Boris, dochter Lara Lettice Johnson-Wheeler en vijf jaar jonger dan Carrie, schreef dat de afgelopen twaalf maanden de meest pijnlijke in haar leven waren. Toen ze hoorde dat Boris was vreemdgegaan, noemde ze hem een 'selfish b*****d'.

Allevier zijn kinderen willen de nieuwe vlam van Johnson dan ook niet zien.

De ex van Carrie die drie jaar met haar leefde, spreekt van dramatische ruzies die het stel hadden. „Als ’t goed ging was ’t prachtig, maar als het tegenzat..”.

Volgens buren van het stel hebben Boris en Carrie de afgelopen zes weken maar liefst vier furieuze ruzies gehad. Bewoners willen dan ook het liefst dat het stel vertrekt.