Enorme brand op historische pier San Francisco

Volgens Het Nieuwsblad is de schade aanzienlijk. Over het ontstaan van de brand is nog niets bekend. Op videobeelden zijn grote rookpluimen te zien.

Aan pier 45 ligt onder meer het Amerikaanse militaire schip Jeremiah O’Brien uit de Tweede Wereldoorlog. Het schip ongeschaad zijn gebleven.

In de buurt bevindt zich ook de bij toeristen erg geliefde pier 39, waar zich meestal ook talrijke zeeleeuwen verzamelen. De pieren behoren tot Fisherman’s Wharf, dat gekend is voor zijn talrijke attracties, restaurants en winkels.