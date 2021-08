’Heftige’ schietpartij in Dordrecht: agenten gewond, verdachten opgepakt

Buitenland

Ophef om uitgelekte video waarin agent arrestant ombrengt

In Thailand is grote ophef over een uitgelekte video waarin is te zien hoe een hoge politieman een 24-jarige vermeende drugsdealer dood martelt op zijn politiebureau, terwijl hij probeert om 2 miljoen Thaise baht van het slachtoffer af te persen.