Buurt Landgraaf stomverbaasd over dode in diepvries: ’Ik had die oude man misschien wel 20 jaar niet meer gezien’

Door Benti Banach

Landgraaf - Een 82-jarige bewoner van de Mansholtstraat in Landgraaf wordt verdacht van het verstoppen van het lichaam van zijn eigen vader in de diepvries. Uiterst verbaasde buurtbewoners zagen hoe de politie zaterdag een lijkzak naar buiten droeg.