NS helpt met noodbeademing voor ziekenhuizen

„Hier worden voedingen gemaakt door monteurs die normaal gesproken werken aan bijvoorbeeld treinairco’s, wielstellen en deuren en het opkalefateren van oude dubbeldekkers. De stroomkast wordt door NS ontwikkeld in samenwerking met TU Delft en Erasmus MC”, aldus een NS-woordvoerster.

Het ministerie van VWS heeft volgens haar opdracht gegeven om er voorlopig tachtig te maken met een optie op honderden meer. „Mocht het nodig zijn dan kan NS er 500 maken in een tijdsbestek van twee weken. NS brengt alleen de inkoopkosten van de onderdelen in rekening om de prijs voor de ziekenhuizen laag te houden.”

Teammanager Laszlo Bakker werkt normaal in de wielstellenfabriek van NS Treinmodernisering in Haarlem. „We hebben hier veel mensen in dienst met specialistische technische kennis. Toen het verzoek van TU Delft kwam, zijn we direct aan de slag gegaan. In een week hebben we de productielijn opgezet. Een prototype is positief getest. De beademingsapparatuur kan overal worden gebruikt, ook mobiel.”